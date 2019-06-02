Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
Пробіг Kyiv Color Run 2019
Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ
Перед стартом кожен учасник отримав спеціальну білу футболку, стартовий номер та пакет індійської фарби холі.
У Києві проходить шостий кольоровий забіг Kyiv Color Run 2019.
Його учасники стартували з Троїцької площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перед стартом кожен учасник отримав спеціальну білу футболку, стартовий номер та пакет індійської фарби холі.
За інформацією організаторів, у забігу беруть участь 3 тисячі осіб, які здолають на вибір 3 або 6 кілометрів дистанції під музичний супровід під дощем різнокольорових фарб холі.
Як повідомлялося, Color Run започатковано в Україні у 2014 році командою Київського бігового клубу KM Running club.