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    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва

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    <p>Пробіг Kyiv Color Run 2019&nbsp;</p> - Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва

    Пробіг Kyiv Color Run 2019 

    Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

    Перед стартом кожен учасник отримав спеціальну білу футболку, стартовий номер та пакет індійської фарби холі.

    У Києві проходить шостий кольоровий забіг Kyiv Color Run 2019.

    Його учасники стартували з Троїцької площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    Перед стартом кожен учасник отримав спеціальну білу футболку, стартовий номер та пакет індійської фарби холі.

    За інформацією організаторів, у забігу беруть участь 3 тисячі осіб, які здолають на вибір 3 або 6 кілометрів дистанції під музичний супровід під дощем різнокольорових фарб холі.

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    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва
    Веселі старти: розфарбовані люди бігали центром Києва

    Після закінчення забігу на учасників чекає Color Run Creative awards - церемонія нагородження у номінаціях за найкращий костюм та найбільшу команду.

    Як повідомлялося, Color Run започатковано в Україні у 2014 році командою Київського бігового клубу KM Running club.

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