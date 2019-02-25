Вибори обвалять ціни на квартири у Києві?



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Ціни на столичному ринку нерухомості знижуються

Квартири у київських новобудовах дешевшають. За підсумками першого місяця 2019 року середня ціна на столичному первинному ринку знизилася на 1,3% до 829 $/кв. м. Причому, кажуть експерти, ці тенденції можуть у найближчі місяці прискоритися.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук зазначає, що період зимових знижок і акцій на ринку первинної житлової нерухомості закінчився і починається перший в 2019 році сезон зростання активності. Вихід нової пропозиції в січні-лютому залишався помірним, так що нові ЖК мало вплинули на середні ціни. Але вже в березні багато житлових комплексів, особливо економ- і комфорт-класів, традиційно збільшать маркетингову активність і додадуть нові акції та знижки на честь свят. Це може привести до незначного (на 1-3%) зниження середніх цін на квартири в новобудовах, пише UBR.

До того ж стурбованість у девелоперів викликають і президентські вибори: вони очікують зниження кількості інвестиційних угод, додаючи, що ці тенденції вже помітні на ринку.

Ще один тренд нинішньої весни - зниження питомої ваги однокімнатних квартир у структурі попиту.

«Девелопери, звичайно, спробують пожвавити ринок. Що дозволить покупцям, які не планують відкладати покупку житла на більш пізній період, придбати квартири на кращих умовах», - говорить Герасимчук.

Нагадаємо, що традиційно одним з найдорожчих районів у столиці є Печерський. Тут вартість квадратного метра в середньому становить $2547. На другому місці Подільський район, де ціна склала $1122 за «квадрат». Мінімальна ціна - 691 $/кв. м зафіксована в Деснянському районі.