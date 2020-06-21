Вибух газу у будинку на Позняках: нардеп вимагає терміново скликати сесію Київради



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У результаті вибуху у будинку на вул. Соломії Крушельницької стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів Фото: Антон Даниленко, Facebook

Олексій Гончаренко закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках Києва

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вимагає від мера Києва Віталія Кличка термінового скликати позачергову сесію Київської міської ради у зв’язку із вибухом газу у будинку на столичних Позняках.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Звертаюсь до мера Віталія Кличка з вимогою якнайшвидше скликати позачергову сесію Київської міської ради та виділити кошти на відновлення будинку, переселення усіх, хто залишився без домівок, а також - найголовніше - надання матеріальної допомоги всім постраждалим», - зазначив Гончаренко.

Також нардеп закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках столиці.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.

Правоохоронці розслідують дві версії вибуху у багатоповерхівці на Позняках.