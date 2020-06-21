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    Вибух газу у будинку на Позняках: нардеп вимагає терміново скликати сесію Київради

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    У результаті вибуху у будинку на вул. Соломії Крушельницької стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів - Вибух газу у будинку на Позняках: нардеп вимагає терміново скликати сесію Київради
    У результаті вибуху у будинку на вул. Соломії Крушельницької стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів
    Фото: Антон Даниленко, Facebook

    Олексій Гончаренко закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках Києва

    Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вимагає від мера Києва Віталія Кличка термінового скликати позачергову сесію Київської міської ради у зв’язку із вибухом газу у будинку на столичних Позняках.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Звертаюсь до мера Віталія Кличка з вимогою якнайшвидше скликати позачергову сесію Київської міської ради та виділити кошти на відновлення будинку, переселення усіх, хто залишився без домівок, а також - найголовніше - надання матеріальної допомоги всім постраждалим», - зазначив Гончаренко.

    Також нардеп закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках столиці.

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    Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

    Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

    За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.

    Правоохоронці розслідують дві версії вибуху у багатоповерхівці на Позняках.

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