Вибух газу у будинку на Позняках: нардеп вимагає терміново скликати сесію Київради
Олексій Гончаренко закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках Києва
Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вимагає від мера Києва Віталія Кличка термінового скликати позачергову сесію Київської міської ради у зв’язку із вибухом газу у будинку на столичних Позняках.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Звертаюсь до мера Віталія Кличка з вимогою якнайшвидше скликати позачергову сесію Київської міської ради та виділити кошти на відновлення будинку, переселення усіх, хто залишився без домівок, а також - найголовніше - надання матеріальної допомоги всім постраждалим», - зазначив Гончаренко.
Також нардеп закликає провести термінову перевірку газового обладнання у всіх будинках столиці.
Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.
Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.
За попередньою інформацією, через обвал перекриттів між поверхами загинуло дві людини.
Правоохоронці розслідують дві версії вибуху у багатоповерхівці на Позняках.