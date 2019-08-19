Вибух на будівництві у Києві: поліція відкрила провадження



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Вибух стався на майданчику під будівництво паркінгу Фото: dtp.kiev.ua

У результаті події ніхто не постраждав

Столичні поліцейські встановлюють обставини пошкодження екскаватора на будівельному майданчику на вулиці Данченка в Подільському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«До поліції надійшло повідомлення від мешканця Подільського району про те, що він чув звук, схожий на вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, карета «швидкої», - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на території будівельного майданчика. Вибухотехніки оглянули територію і зібрали речові докази для проведення відповідної експертизи.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.

Наразі проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та затримання осіб, винних у скоєнні даного правопорушення.

Як повідомлялося, потужний вибух на будівельному майданчику стався у неділю, 18 серпня. За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, який розрівнював майданчик під будівництво паркінгу.