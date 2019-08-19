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    На будівництві в Києві прогримів потужний вибух (фото)

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    Надзвичайна подія сталася на майданчику під будівництво паркінгу<br /><iframe width="661" height="166" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true"> </iframe> - На будівництві в Києві прогримів потужний вибух (фото)
    Надзвичайна подія сталася на майданчику під будівництво паркінгу

    За попередніми даними, вибухівка була закладена в екскаватор

    У неділю, 18 серпня, на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух.

    Вибух стався о 4:20.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

    За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, який розрівнював майданчик під будівництво паркінгу.

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    Цікаво, що ця територія ще нещодавно належала іншій компанії, яка програла у суді, а техніка, яка працювала на об’єкті, зносила будівлі попередніх власників.

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    Деталі події наразі з’ясовуються.

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