На будівництві в Києві прогримів потужний вибух (фото)
Надзвичайна подія сталася на майданчику під будівництво паркінгу
За попередніми даними, вибухівка була закладена в екскаватор
У неділю, 18 серпня, на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух.
Вибух стався о 4:20.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, який розрівнював майданчик під будівництво паркінгу.
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Цікаво, що ця територія ще нещодавно належала іншій компанії, яка програла у суді, а техніка, яка працювала на об’єкті, зносила будівлі попередніх власників.
Деталі події наразі з’ясовуються.