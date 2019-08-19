На будівництві в Києві прогримів потужний вибух (фото)



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Надзвичайна подія сталася на майданчику під будівництво паркінгу



За попередніми даними, вибухівка була закладена в екскаватор

У неділю, 18 серпня, на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух.

Вибух стався о 4:20.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, який розрівнював майданчик під будівництво паркінгу.

Цікаво, що ця територія ще нещодавно належала іншій компанії, яка програла у суді, а техніка, яка працювала на об’єкті, зносила будівлі попередніх власників.

Деталі події наразі з’ясовуються.