Зі столичної багатоповерхівки, де стався вибух, врятовано кота (фото)

Причини вибуху зʼясовують фахівці

На місці вибуху у багатоповерхівці Києва вогнеборці врятували домашнього улюбленця – кота. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.