Вибухи в Запоріжжі та арешт Суровікіна: головне за ніч

Цієї ночі окупанти знову тероризували українські міста

Уночі сирени повітряної тривоги лунали у східних, центральних і північних областях України. Серія вибухів пролунала в Запоріжжі. Крім того, стало відомо, що російький генерал Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував потужний пакет підтримки для України на липневому саміті НАТО. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Блінкен анонсував потужний пакет підтримки для України

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі буде представлено потужний пакет підтримки для України, що включає політичну та практичну сторони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет для України, політичний та практичний», – наголосив посадовець.

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При цьому Вашингтон наразі не надає подробиць щодо цього пакету.

Вибухи в Запоріжжі

У ніч на 29 червня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне» приблизно о першій годині ночі.

Про причини та наслідки вибухів наразі не відомо.

Арешт Суровікіна

Головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до російського міноборони.

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«У контексті Пригожина. Імовірно він (Суровікін – «Главком») вибрав сторону (Пригожина – «Главком») і його за яйця схопили», – сказало одне з джерел.

Відповідаючи на запитання про те, де зараз перебуває генерал, співрозмовник видання відповів, що «цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

РФ вперше визнала втрати через рейди партизанів на Білгородщині

У ході бойових дій у Бєлгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. Про це заявив губернатор Псковщини Михайло Ведерніков.

Таким він уперше підтвердив втрати серед росіян під час рейдів підрозділів російських добровольців – «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» – у Білгородську область.

Кремль досі погоджує угоду з «вагнерівцями»

Після збройного повстання приватної військової компанії «Вагнер» її ватажок Євген Пригожин та Кремль досі обговорюють деталі угоди за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними білоруської моніторингової групи «Беларускі Гаюн», літак Пригожина вилетів із аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку Росії – спочатку до Москви, а потім одразу ж до Санкт-Петербурга.

Аналітики зазначили, що Пригожин міг ненадовго повернутися до Росії, щоб опрацювати додаткові деталі домовленостей із Кремлем.