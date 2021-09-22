Від початку року київські митники вилучили валюти на 17 млн грн

Основні види валюти, які незаконно переміщують через кордон, – це євро та долари США

Переважна більшість порушень переміщення валюти через митний кордон України виявлена в аеропортах

З початку року київські митники склали 113 протоколів про порушення митних правил, де предметом порушення була валюта, на суму понад 16,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Зокрема, 104 випадки порушення переміщення валюти через митний кордон України зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни). Протоколи складено за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

Під час перевірки міжнародних поштових та експресвідправлень зафіксовано 9 порушень переміщення валюти. Протоколи складено за статтями 472 (недекларування) та 473 (пересилання заборонених товарів).

У 94 випадках протоколи складено за фактом незаконного ввезення валюти на територію України. Незначна частина – за фактом її незаконного вивезення.

Переважно порушниками правил переміщення валюти є громадяни України, і лише у 40 випадках – іноземці.

Основні види валюти, які фігурують у протоколах, – це євро та долари США.

Митники навели типовий приклад незаконного переміщення валюти: днями валюти на 447,6 тис. грн за ст. 471 Митного кодексу України було вилучено київськими митниками на «зеленому коридорі» у громадянина Кореї, який прилетів до України через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з Туреччини. Письмово валюту іноземець не задекларував.

Нагадаємо, при перетині митного кордону валюту в еквіваленті від 10 тисяч євро необхідно письмово задекларувати, а пересилання валюти в міжнародних поштових відправленнях дозволено лише з оголошеною цінністю.

Як повідомлялося, київські митники виявили схему незаконного переміщення з Китаю до ряду європейських країн транзитом через Україну дорогого та високоліквідного товару під виглядом спортивного інвентарю та приладдя. Митники виявили чотири контейнери з електротранспортом.