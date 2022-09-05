Від сьогодні київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
У пікові години інтервал руху у київському метро становитиме 3-4 хвилини
Сьогодні, 5 вересня, столичний метрополітенен скорочує інтервали руху поїздів. Зокрема у пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин. Про це йдеться на сайті метрополітену.
«Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками – продовжується. Водночас підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття», – йдеться в повідомленні.
Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:
- при вході в метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;
- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
- уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.
Графік руху поїздів та режим роботи станцій можна переглянути за посиланням: http://metro.kyiv.ua/node/103.
Нагадаємо, раніше на столичній станції метро сталася пожежа.
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