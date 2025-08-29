Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито

На Національному меморіальному військовому кладовищі відбувся перший церемоніал поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені

На території меморіалу відбулося поховання перших п’яти невідомих захисників

У День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.

На території меморіалу відбулося поховання перших п’яти невідомих захисників. Також у церемоніалі взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Над трунами прозвучали молитви капеланів різних конфесій, які об’єдналися у спільній молитві за упокій полеглих.

Нагадаємо, улітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе. До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні.

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Згодом стало відомо, що державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 17 червня оголосила повторний тендер на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Очікувана вартість складає 1,31 млрд грн.

5 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 13 березня 2025 року. Йдеться про те, що суд першої інстанції визнав протиправним та скасувати окремі пункти розпорядження Київської ОВА, які стосувалися вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення державній установі «Національне військове меморіальне кладовище».

Місцевий суд дійшов висновків: земельна ділянка, виділена під Меморіальне військове кладовище, належить до земель природоохоронного призначення, що, унеможливлює зміну її цільового призначення. У цьому ж рішенні суд наголосив, що земельна ділянка є непридатною для відведення під військового кладовище через близькість до грунтових вод. Свої аргументи Феміда будувала на основі Науково-технічного звіту про інженерно-геологічні вишукування, яке замовила держустанова «Національне військове меморіальне кладовище».