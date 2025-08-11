«Тоне у болоті»: на Київщині місцеві жителі протестують проти будівництва Національного військового цвинтаря

Активісти вимагають припинити будівництво на болотистій території, де вода постійно виступає на поверхню

На Київщині люди мітингують проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи. Як повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих жителів із села Мархалівка, меморіал зводять на ділянці з високими ґрунтовими водами, які затоплюють могили.

10 серпня у Мархалівці відбулася мирна акція протесту з гаслами «Ні екоциду», «Зупиніть екоцид» та «Героям гідне місце поховання». Активісти вимагають припинити будівництво на болотистій території, де вода постійно виступає на поверхню.

Місцеві мешканці зазначають, що на місці будівництва колись було лісне болото, яке засипали під час робіт. Після дощів територія знову перетворюється на заболочену місцевість з високим рівнем води. Дві незалежні експертизи підтвердили критично високий рівень ґрунтових вод на ділянці.

Протестувальники стверджують, що встановлена за 1,8 млрд грн дренажна система не справляється з відведенням води. Могили у таких умовах будуть регулярно підтоплюватися, що суперечить санітарним нормам для поховань.

Активісти попереджають про загрозу потрапляння токсичних речовин у ґрунтові води. Забруднені води можуть вплинути на три річки та питні криниці 12 навколишніх громад. Мешканці села Мархалівка протестують, заявляючи, що це нібито спричинить забруднення ґрунтових вод та знищення лісу.

Нагадаємо, улітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе. До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні.

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Згодом стало відомо, що державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 17 червня оголосила повторний тендер на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Очікувана вартість складає 1,31 млрд грн.

5 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 13 березня 2025 року. Йдеться про те, що суд першої інстанції визнав протиправним та скасувати окремі пункти розпорядження Київської ОВА, які стосувалися вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення державній установі «Національне військове меморіальне кладовище».

Місцевий суд дійшов висновків: земельна ділянка, виділена під Меморіальне військове кладовище, належить до земель природоохоронного призначення, що, унеможливлює зміну її цільового призначення. У цьому ж рішенні суд наголосив, що земельна ділянка є непридатною для відведення під військового кладовище через близькість до грунтових вод. Свої аргументи Феміда будувала на основі Науково-технічного звіту про інженерно-геологічні вишукування, яке замовила держустанова «Національне військове меморіальне кладовище».