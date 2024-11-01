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Графіки відключення світла повертаються? «Центренерго» зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Графіки відключення світла повертаються? «Центренерго» зробило заяву
Раніше член наглядової ради «Центренерго» виступив із заявою, що нібито вже наступного тижня Україну чекають відключення світла
фото: glavcom.ua

Як зазначило «Центренерго», визначення графіків аварійних відключень – це виключна компетенція НЕК «Укренерго»

Інформація про те, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже наступного тижня не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Центренерго».

Раніше член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко виступив із заявою, що нібито вже наступного тижня в Україну повернуться відключення світла. За його словами, оскільки синоптики прогнозують з 4 листопада відчутне зниження температури, для балансування енергосистеми необхідно буде залучити більш суттєві заходи.

Натомість голова наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий наголосили, що визначення графіків аварійних відключень – це виключна компетенція НЕК «Укренерго».

«Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії! Юридична служба «Центренерго» наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду», – йдеться в заяві.

Як зазначає «Центренерго», ситуація в енергосистемі стабільна. За словами пресслужби, енергетики зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Центренерго

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