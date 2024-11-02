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На Сумщині проблеми із електроенергією

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Сумщині проблеми із електроенергією
На Сумщині відключили світло
фото з відкритих джерел

У Сумській області сталось аварійне відключення світла

Сьогодні ввечері, 1 листопада, в Сумській області сталося відключення електроенергії. Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання в регіоні. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

В ОВА повідомили, що відключення електроенергії в області є аварійним.

«Аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання», – зазначили в адміністрації.

Жителів області також просять зберігати спокій. В ОВА підкреслили, що «ситуація контрольована».

«Робиться все необхідне, щоб якомога швидше усунути причини знеструмлення», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, ввечері, 1 листопада, Росія атакувала безпілотником багатоповерхівку у Сумах. Внаслідок чого п'ятеро людей постраждало.

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту.

Також російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.

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Теги: росія окупанти Telegram відключення відключення світла Сумщина

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