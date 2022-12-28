Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють

Сьогодні, 28 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

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«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

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Додамо, що на Святвечір і Різдво енергетикам вдалося дати людям більше енергії. Але дефіцити зберігаються, відключення тривають. Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 26 грудня у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується.