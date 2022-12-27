«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

Наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні

В українській енергосистемі скоротився дефіцит потужностей завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанціями. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання», – йдеться в повідомленні.

Оператор пояснює це поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.

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«У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що за відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.