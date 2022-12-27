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Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими
Ситуація електроенергією у столиці залишається складною
фото з відкритих джерел

Наразі тривають роботи з відновлення енергосистеми України

У столиці триватимуть екстрені відключення світла й надалі і в таких реаліях кияни житимуть усю зиму. Ситуація з електроенергією залишається складною. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телеканалу «Київ».

«Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати але цілодобові роботи енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються», – сказав Пантелеєв.

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні. «Ситуація не проста та ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків», – підкреслив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, сьогодні, 27 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють.

Раніше повідомлялося, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

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Теги: Київ енергетика

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