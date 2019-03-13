Відремонтований за 3,5 млн грн корпус Лук’янівського СІЗО досі пустує



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Відремонтовано 25 камерних приміщень житловою площею 450 кв. м

Переселення ув’язнених до відремонтованого корпусу СІЗО ще не відбулося

Найближчими тижнями планують переселити ув’язнених у відремонтований корпус на території Київського слідчого ізолятора, який відкрили наприкінці грудня минулого року.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов у інтерв’ю Укрінформу.

«Поки що не відбулося, але відбудеться найближчими тижнями. Адже особи, які утримуються в СІЗО, повинні щодня виходити на свіже повітря до прогулянкового дворика, а його облаштування ще триває», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи відбулося переселення ув’язнених до відремонтованого корпусу СІЗО.

Чернишов він повідомив, що нині проводиться аналіз стану інших приміщень та будівель слідчого ізолятора, де ще буде проводитися ремонт.

«Зараз цей аналіз триває. Після його завершення будемо вести переговори та готувати проекти. У цьому році ремонтні роботи почнуться обов’язково», - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві на території Київського слідчого ізолятора у грудні минулого року відкрили оновлений корпус для ув’язнених на 100 осіб.

На капітальний ремонт було витрачено 3 476 900 грн коштів державного бюджету.

Загалом, протягом 2018 року було залучено 47 млн грн на проведення будівництва (реконструкції) 5 об’єктів, капітального ремонту 9 об’єктів та поточного ремонту 1556 об’єктів, зокрема й за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету – 37,2 млн грн, загального фонду держбюджету – 7,9 млн грн та коштів державних підприємств – 1,9 млн гривень.