Вихід зі станції метро «Виставковий центр» реконструюють і з’єднають із ВДНГ



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Цього року Київський метрополітен розробить проектну документацію

У 2019 та 2020 роках буде реконструйовано вихід № 1 станції метро «Виставковий центр» Оболонсько-Теремківської лінії із будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації № 875.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен», яке визначено замовником робіт, має вже цього року забезпечити розроблення, експертизу та затвердження проектної документації.

Як відомо, станція «Виставковий центр» збудована та введена в експлуатацію у грудні 2011 року. При будівництві станції споруджено три виходи у напрямку вулиці Васильківської.

Разом із тим, біля виходу зі станції метро існує діючий підземний перехід до Національного комплексу «Експоцентр України». Сполучення із виходом із метро відсутнє. При будівництві станції метрополітену передбачалось будівництво окремого сполучення станції з підземним переходом, але через брак коштів реалізовано не було.

Оскільки останнім часом значно збільшилась кількість відвідувачів Національного комплексу «Експоцентр України», це знижує рівень безпеки пішоходів та створює додаткові незручності при переході.

Реконструкція виходу поліпшить умови переміщення пасажирів до Національного комплексу «Експоцентр України» та підвищить ефективність роботи транспортної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що підземний перехід, який з’єднає станцію метро «Виставковий центр» з виходом до Національного комплексу «Експоцентр України», з’явиться уже за два роки. Наразі містяни мусять користуватися незручним шляхом. Адже, щоб потрапити до ВДНГ, слід вийти з підземного виходу, перейти вулицю регульованим наземним переходом і знову спуститися в інший підземний перехід. Дехто обирає короткий шлях – просто через проспект, чим створює небезпеку на дорозі. Як наслідок – ДТП і травмування.