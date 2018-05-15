Викрадення та побиття чоловіка під Києвом: затримано 27-річну викрадачку

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Двох зловмисників одразу було затримано та повідомлено про підозру, а місцезнаходження жінки відпрацьовувалось слідчо-оперативними заходами

Прокуратурою Київської області затримано та взято під варту 27-річну викрадачку, яка разом з двома своїми товаришами через залицяння до неї відвідувача кав’ярні у багажному відділенні вивезли останнього на територію молокозаводу, а потім побили та пограбували. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Нагадаємо, що у одному із населених пунктів Києво-Святошинського району двоє 25-річних молодиків та їхня подруга, через залицяння до неї одного з відвідувачів кав’ярні, помістили потерпілого до багажного відділення автомобіля, вивезли на територію молокозаводу, а потім побили та пограбували.

Двох зловмисників одразу було затримано та повідомлено про підозру, а місцезнаходження жінки відпрацьовувалось слідчо-оперативними заходами.

Наразі 27-річну зловмисницю затримано.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб) та ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб) КК України.

За клопотанням Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, 7 травня повідомлялося, що прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом молодикам, які в багажному відділенні вивезли потерпілого на територію молокозаводу, побили та пограбували останнього за залицяння до їхньої подруги.

Тривали поліцейські заходи щодо затримання ще одної дійової особи - молодої дівчини.