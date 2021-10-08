Викрито злочинців, які «вибивали» зі страхового агента 130 тис. грн

Під час обшуків у членів злочинної групи було виявлено значні суми коштів

Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу, яка з погрозою насильства вимагала від страхового агента гроші. До складу групи входили адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та ще чотири особи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий працював контрагентом страхової компанії та займався укладанням від її імені полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Під час здійснення зазначеної діяльності у потерпілого виникала заборгованість перед страховою компанією, у зв’язку з чим між потерпілим та керівником підрозділу страхової компанії виник конфлікт та спір щодо суми заборгованості, яка за підрахунками потерпілого становила 62 тис. грн, а за розрахунками керівника підрозділу – близько 130 тис. грн.

Керівник підрозділу не став вирішувати зазначений спір щодо суми заборгованості у встановленому законом порядку, а прийняв рішення примусити потерпілого до виконання цивільно-правових зобов’язань з погрозами насильства над ним.

З цією метою керівник підрозділу у лютому 2021 року звернувся до знайомого адвоката, який залучив ще чотирьох осіб.

Учасники групи систематично у період з лютого до липня 2021 року вимагали від потерпілого повернення боргу. Погрози насильством та вимоги щодо передачі коштів надходили на телефон потерпілого, а також під час безпосередньої зустрічі, у ході якої потерпілому було нанесено тілесні ушкодження.

Зважаючи на застосування насильства та систематичні погрози насильством з боку учасників злочинної групи, побоюючись за своє життя і здоров’я, потерпілий у травні та липні 2021 року переказав на рахунок страхової компанії грошові кошти в сумі 30 тис. грн і 33 тис грн відповідно.

Наразі учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а також до суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Слідство триває.