Викрито злочинну групу, члени якої привласнили 16 об’єктів нерухомості в центрі Києва



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Розмір збитків, завданих державі та територіальній громаді діями цієї злочинної групи, складає понад 10 млн грн

Столичними правоохоронцями викрито та задокументовано діяльність організованої злочинної групи, учасники якої шляхом підроблення правовстановлюючих документів заволоділи правом власності на 16 об’єктів нерухомості, завдавши мільйонних збитків державі та столичній громаді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

До складу злочинного угруповання входили колишній заступник генерального директора СВКП «Київводфонд», екс-начальник юридичного відділу вказаного підприємства, троє громадян України та громадянин Російської Федерації.

«Так, один із учасників організованої групи, використовуючи бланки договорів, печатки Товарних бірж та підроблені печатки Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації», підробляв правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості, змінюючи їх власників на підставних осіб – мешканців окупованих районів Луганської області. Останні за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах із вказаними об’єктами», - інформують у прокуратурі.

У такий спосіб у період з 2014 по 2015 роки зловмисники заволоділи 14 нежитловими приміщеннями, які перебували на балансі СВКП «Київводфонд» та розташовані переважно в центральних районах столиці та біля станцій метрополітену, а також двома будівлями на вул. Коперника та на вул. Січових Стрільців.

Загальний розмір збитків, завданих державі та територіальній громаді діями цієї злочинної групи, складає понад 10 млн грн.

За результатами досудового розслідування п’ятьом особам, у тому числі, колишньому заступнику генерального директора СВКП «Київводфонд» та начальнику юридичного відділу вказаного підприємства, який наразі займається адвокатською діяльністю, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Ще одному фігуранту, який перебуває у розшуку, підозру оголошено заочно.

На незаконно відчужене державне та комунальне майно накладено арешт. Досудове слідство триває.