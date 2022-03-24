Арестович сказав, скільки окупантів знаходиться навколо Києва

Росіян, які намагаються захопити українську столицю, Арестович назвав «загадковими людьми»

Навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

«Може навіть менше... дуже мало», – сказав він.

На уточнююче запитання, «як вони збираються брати Київ», Арестович відповів: «Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата».

Він додав, що з цих 12 тисяч 3 – оточені, а ще 4 – відсічені й «знаходяться в неприємному місці».

Нагадаємо, на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру. До слова, у Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

Раніше повідомлялося, що 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль» у Подільському районі.

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.