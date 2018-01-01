В’їзд вантажівок до Києва обмежать з усіх напрямків

Обмеження вводять через прогнози сильної хуртовини

Цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до столиці великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків. Обмеження триватиме на період снігопаду. Просимо всіх водіїв врахувати цю інформацію та обрати альтернативні маршрути руху. Про це повідомляєпрес-служба Київської міської держадміністрації. [READ_MORE]



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Обмеження вводять через прогнози сильної хуртовини

Цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до столиці великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків. Обмеження триватиме на період снігопаду. Просимо всіх водіїв врахувати цю інформацію та обрати альтернативні маршрути руху. Про це повідомляєпрес-служба Київської міської держадміністрації.

Обмеження в’їзду в місто дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

Комунальні служби Києва перебувають у цілодобовій комунікації зі службами Київської області, підрозділами Національної поліції України та Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Міська влада вкотре звертається до киян з переконливим проханням не користуватися власними авто під час інтенсивних снігопадів та надавати перевагу громадському транспорту. Це дозволить забезпечити якісне та своєчасне прибирання снігу, а також значно прискорить роботу комунальних служб і попередить виникнення заторів на дорогах міста.

Також в умовах ускладнення погоди водіям рекомендується дотримуватися правил паркування, зокрема — не залишати авто на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.