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Вибух у багатоповерхівці столиці: правоохоронці показали перші хвилини трагедії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у багатоповерхівці столиці: правоохоронці показали перші хвилини трагедії (відео)
Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей
фото скріншот відео

Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих

Бодікамери патрульних зафіксувала перші хвилини після вибуху у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Після прибуття на виклик поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги.

Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а співробітники ДСНС приборкали полум'я.

Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

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Теги: вибух Київ газ відео

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