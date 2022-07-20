Влада Києва тимчасово закриває вестибюлі двох станцій метро

Під час повітряної тривоги, зокрема вночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну

Обмеження вводяться з міркувань безпеки

Сьогодні, 20 липня, у Києві тимчасово не працюватимуть по одному вестибюлю на двох станціях столичного метро. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Про поновлення їх роботи повідомлять окремо. Обмеження вводяться з міркувань безпеки.

«Тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції «Академмістечко» у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції «Дарниця» у напрямку «Лівобережної». У період військового стану режим роботи станцій визначають правоохоронні органи. Про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково» , – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги, зокрема вночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

Як раніше повідомлялося, у київському метрополітені пройде виставка дитячих малюнків, створених під час війни. Також Кияни обрали нові назви для станцій метро.