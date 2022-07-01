У київському метрополітені пройде виставка дитячих малюнків, створених під час війни

Через війну в Україні сотні дітей залишилися без батьків, рідних домівок та нормального дитинства

У Київському метрополітені з 9 по 17 липня проходитиме благодійний проєкт «Діти. Війна. Майбутнє» – виставка дитячих малюнків, створених під час війни в Україні.

Протягом десяти днів експозиція з 300 дитячих малюнків буде розташована у верхньому вестибюлі станції метро «Золоті ворота».

Проєкт ініціював Благодійний фонд Future for Ukraine, щоб звернути увагу на проблеми дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Малюнки для виставки надав проєкт «Мамо,я бачу війну», який створює колаж з дитячих творів для благодійного NFT-аукціону та цифровий музей.

«Від початку повномасштабної війни метрополітен став для українців місцем, де життя триває попри все. Тут ми ночували, слухали концерти та святкували весілля. Саме тут наші діти досі змушені ховатися під час повітряних тривог. Звідси ми починаємо відлік у майбутнє.

У бомбосховищах та вагонах метро, паркінгах чи за «двома стінами» діти продовжують залишатися дітьми. Вони граються та досліджують світ, малюють свої мрії, страхи та сподівання. Ми виставимо у метро 300 малюнків українських дітей, які на власні очі побачили та відчули жахіття війни.

Через війну в Україні сотні дітей залишилися без батьків, рідних домівок та нормального дитинства. Ми маємо привернути увагу світу та захистити дітей та їхнє майбутнє», – заявили організатори виставки.

Future for Ukraine («Майбутнє для України») – міжнародний благодійний фонд, створений українцями для українців. Організація об'єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні. Фонд зосереджує свою роботу на допомозі тим, хто цього потребує найбільше – пораненим у війні українцям, медичним та соціальним установам, а також дітям війни.

«Мамо, я бачу війну» – проєкт підтримки дітей України від представників креативного та цифрового сектору. Проєкт створює найбільший у світі маніфест-колаж із дитячих малюнків про війну в Україні, який залишиться назавжди в мережі «Інтернет» за допомогою технології NFT. Фотоколаж буде виставлений на міжнародний благодійний цифровий NFT-аукціон. Кошти від нього перерахують у фонд гуманітарної допомоги дітям, які постраждали від війни.