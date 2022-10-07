Влада Київщини попередила про нові вибухи

На Київщині тривають навчання саперів

Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської обласної військової адміністрації.

«У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів», – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі також нагадали, що в Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

«Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації», – закликала Київська ОВА жителів регіону.

Нагадаємо, вчора, 6 жовтня, жителі столиці та Київської області почули гучний вибух. Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.