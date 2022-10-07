Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада Київщини попередила про нові вибухи

Надія Клочко
glavcom.ua
Влада Київщини попередила про нові вибухи
Сапери на Київщині відпрацьовують навички ліквідації вибухонебезпечних предметів
фото з відкритих джерел

На Київщині тривають навчання саперів

Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської обласної військової адміністрації.

«У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів», – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі також нагадали, що в Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

«Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації», – закликала Київська ОВА жителів регіону.

Влада Київщини попередила про нові вибухи фото 1

Нагадаємо, вчора, 6 жовтня, жителі столиці та Київської області почули гучний вибух. Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

Теги: розмінування Київщина військові навчання вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухонебезпечні предмети транспортували на полігон та провели подальше контрольоване знищення
Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
14 червня, 12:33
У Києві та області протягом дня буде чутно вибухи
У Києві прогримів потужний вибух
Вчора, 12:38
Що стало причиною займання на даний момент невідомо
У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)
Вчора, 17:41

Новини

Влада Київщини попередила про нові вибухи
Влада Київщини попередила про нові вибухи
Купа начальства й один робітник. Фото з Кличком розвеселило мережу
Купа начальства й один робітник. Фото з Кличком розвеселило мережу
У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)
У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)
В Україні лунає сигнал тривоги
В Україні лунає сигнал тривоги
До Києва з робочим візитом прибула глава USAID
До Києва з робочим візитом прибула глава USAID
У Києві прогримів потужний вибух
У Києві прогримів потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
172K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
155K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
84K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
71K
У Києві прогримів потужний вибух
45K
Тут все не так, як думають в Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Новини

Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту