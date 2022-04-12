Кремль поширює дезінформацію про начебто «перемогу» у війні

Для поширення цієї тези кремлівська пропаганда, крім власних псевдоекспертів, використовує прихильника путінського режиму

Ворог із залученням псевдоекспертів розгорнув дезінформаційну кампанію про начебто свою «перемогу» у війні в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України в Телеграмі.

Для поширення цієї тези кремлівська пропаганда, крім власних псевдоекспертів, використовує прихильника путінського режиму, колишнього морського піхотинця США Брайана Берлетика.

Цей «експерт» в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах розповідає про «сирійський сценарій», мовляв, «українські військові вбивають власне населення, щоб підставити росію».

Берлетик твердить, що «у такий спосіб українці намагаються знизити темпи просування російської армії».

«За відсутності реальних перемог у бойових діях ворог вдається до інформаційного тероризму українського населення. У виснажених війною людей може сформуватися хибне враження щодо ситуації на фронті», –наголошують у ЦПД.

У Росії таким чином кремль намагається фіксувати в інформаційному полі начебто «досягнуті цілі спецоперації в Україні», щоб пізніше видати псевдофакти за докази перемоги, підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

Як раніше повідомлялося, Російська Федерація готується до чергової фази інформаційної війни, що включатиме звинувачення українських військових у злочинах в Маріуполі та на Донбасі.