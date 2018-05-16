Влітку з Києва до Одеси курсуватиме додатковий Інтерсіті+

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Поїзд курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня

На час літніх відпусток призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня. Про це повідомляє Залізничний інформаційний портал.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:10 та прибуватиме до Одеси о 13:24 із зупинками на станціях: Козятин (07:52-07:53), Вінниця (08:31-08:33), Жмеринка (09:07-09:09), Вапнярка (10:01-10:02) та Подільськ (11:17-11:18).

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 14:52 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 21:54 із зупинками на станціях: Подільськ (16:55-16:56), Вапнярка (18:12-18:13), Жмеринка (19:03-19:05), Вінниця (19:35-19:37), Козятин (20:14-20:15).

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті+ № 763/764 сполученням Київ – Одеса – Київ.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів на Трійцю.