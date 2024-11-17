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Внаслідок ракетного обстрілу у Києві палає будинок, є поранені

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Внаслідок ракетного обстрілу у Києві палає будинок, є поранені
Уламки ракети впали на будинок у Києві
фото з відкритих джерел

Росіяни масовано обстрілюють Україну ракетами

Внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палає житловий будинок. Про це у Телеграмі повідомив міський голова столиці, передає Укрінформ.

«У Печерському районі палає дах житлового будинку. Всі служби прямують на місце», – написав Віталій Кличко.

Згодом очільник КМВА Сергій Попко доповнив інформацію про влучання.

«Внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському р-ні сталось загоряння на покрівлі 5-поверхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він.

«Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет типу калібр із порту Новоросійська.

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