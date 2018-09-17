Вночі на Кловській горів Seat



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Фото: Інформатор Вогонь охопив моторний відсік автомобіля

Свідки бачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі

У ніч на понеділок, 17 вересня, в Києві за адресою вулиця Мечникова, 7 сталася пожежа: горів Seat Ibiza.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив моторний відсік автомобіля. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували загорання. Вже о 00:40 вогонь був погашений.

Як кажуть місцеві жителі, вони побачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі. Що стало причиною загоряння, встановить слідство.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювали пожежні, а також чергували медики та патрульні.

Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.