Вночі на Кловській горів Seat
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Свідки бачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі
У ніч на понеділок, 17 вересня, в Києві за адресою вулиця Мечникова, 7 сталася пожежа: горів Seat Ibiza.
Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, вогонь охопив моторний відсік автомобіля. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували загорання. Вже о 00:40 вогонь був погашений.
Як кажуть місцеві жителі, вони побачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі. Що стало причиною загоряння, встановить слідство.
Обійшлося без постраждалих.
На місці працювали пожежні, а також чергували медики та патрульні.
Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.