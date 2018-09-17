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    Вночі на Кловській горів Seat

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    Вогонь охопив моторний відсік автомобіля - Вночі на Кловській горів Seat
    Фото: Інформатор
    Вогонь охопив моторний відсік автомобіля

    Свідки бачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі

    У ніч на понеділок, 17 вересня, в Києві за адресою вулиця Мечникова, 7 сталася пожежа: горів Seat Ibiza.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, вогонь охопив моторний відсік автомобіля. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували загорання. Вже о 00:40 вогонь був погашений.

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    Як кажуть місцеві жителі, вони побачили людину, яка відходила від машини відразу ж після початку пожежі. Що стало причиною загоряння, встановить слідство.

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    Вночі на Кловській горів Seat
    Вночі на Кловській горів Seat
    Вночі на Кловській горів Seat
    Вночі на Кловській горів Seat
    Вночі на Кловській горів Seat
    Вночі на Кловській горів Seat
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювали пожежні, а також чергували медики та патрульні.

    Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.

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