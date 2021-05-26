Вночі п’яний молодик вдерся до кав’ярні заради наживи (фото)

Чоловік викрав із каси кав'ярні 3,5 тис. грн

На проспекті Академіка Глушкова в Києві сталося пограбування кав’ярні. Про це повідомив поліції співробітник закладу. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу та дільничних, що обслуговують адресу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Завдяки наявності у закладі камер спостереження дільничні встановили зловмисника.

«Чоловік розбив скло, поранився та проник у приміщення, де викрав 3,5 тис. грн. На відео ми впізнали місцевого мешканця, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Поруч із під’їздом та біля дверей, де він проживає, ми виявили речовину, схожу на кров, що, імовірно, вказувало на причетність до вчинення крадіжки. Також у парубка була поранена рука й при спілкуванні він зізнався, що вночі у стані алкогольного сп’яніння поцупив з кав’ярні гроші», – розповів т.в.о. заступника начальника Голосіївського управління поліції Петро Білаш.

Слідчі затримали киянина, 1998 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України. Це – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому», – повідомив правоохоронець.

Районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Молодику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як повідомлялося, протягом квітня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло кілька повідомлень про пограбування жінок біля лісопаркової зони на вулиці Волкова (Лісовий масив). На кожне звернення на місце виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, 2003 року народження. Хлопець вибирав жінок, які саме розмовляли по телефону. Підійшовши ззаду, він зненацька виривав телефон та втікав. Під час дачі показів слідчим він зізнався у скоєнні двох епізодів.