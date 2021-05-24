Поліція затримала іноземця, який обікрав водія мікроавтобуса

Іноземець запропонував водію допомогу у розвантаженні товару і витягнув мобільний телефон із кишені

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від киянина про крадіжку його мобільного телефону на вулиці Закревського. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що під час розвантаження товару до водія мікроавтобуса підійшов невідомий та запропонував допомогу.

«Коли чоловік відволікся, правопорушник непомітно витягнув мобільний телефон із кишені куртки, яка висіла в салоні автомобіля, та втік. У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника за орієнтуванням, яке надав потерпілий. Крадієм виявився 47-річний уродженець іншої держави, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Руслан Костогриз.

Слідчими Деснянського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, протягом квітня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло кілька повідомлень про пограбування жінок біля лісопаркової зони на вулиці Волкова (Лісовий масив). На кожне звернення на місце виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, 2003 року народження. Хлопець вибирав жінок, які саме розмовляли по телефону. Підійшовши ззаду, він зненацька виривав телефон та втікав. Під час дачі показів слідчим він зізнався у скоєнні двох епізодів.