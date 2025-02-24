Європейські лідери прибули до Києва на річницю повномасштабної війни

У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ відбудеться зустріч, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки

Лідери деяких європейських країн та Канади прибули в Україну на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком».

Так, у Київ зранку 24 лютого прибули президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

До столиці Незалежної України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших іноземних гостей та друзів нашої країни. pic.twitter.com/LJG1PE2WxU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 24, 2025

Також серед гостей – президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, лідер Ісландії, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Як повідомлялося, будівлі Єврокомісії і Ради ЄС було підсвічено кольорами українського прапора з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Очікується, що він відбудеться 6 березня.

До слова, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.