Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу

Станом на 10:30 українська столиця займає 27 місце серед найзабрудненіших міст світу

Сьогодні, 22 лютого, Київ потрапив до 30-ки рейтингу найбільш забруднених міст світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані порталу IQAir.

Станом на 10:30 українська столиця займає 27 місце. Індекс забруднення Києва склав 97. У зв’язку з цим, мешканцям столиці краще обмежити перебування на вулиці.

На першому місці опинилось місто Бангладеш, столиця Дакки. Краків, який знахоидться в сусідній з Україною Польщі зайняв шосте місце, а Варшава 32.

Раніше «Главком» вже повідомляв, що у столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 22 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 105.

Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складала 86%.