Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу
Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складала 86%
фото з відкритих джерел

Станом на 10:30 українська столиця займає 27 місце серед найзабрудненіших міст світу

Сьогодні, 22 лютого, Київ потрапив до 30-ки рейтингу найбільш забруднених міст світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані порталу IQAir.

Станом на 10:30 українська столиця займає 27 місце. Індекс забруднення Києва склав 97. У зв’язку з цим, мешканцям столиці краще обмежити перебування на вулиці.

Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу фото 1

На першому місці опинилось місто Бангладеш, столиця Дакки. Краків, який знахоидться в сусідній з Україною Польщі зайняв шосте місце, а Варшава 32.

Раніше «Главком» вже повідомляв, що у столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 22 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 105.

Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складала 86%.

Читайте також:

Теги: погода повітря Київ столиця Краків Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 22 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 06:03
Активність Сонця з 22 по 24 лютого 2025 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 лютого: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 07:53
Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складає 86%
У столиці значно погіршилась якість повітря
Сьогодні, 09:17
У Європі цього тижня погода теплішатиме
Потеплішає до +20 градусів. На Європу чекає температурний шок
19 лютого, 18:15
На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
28 сiчня, 19:43
Прогнозируется снижение производства картофеля по всей Европе
Климатолог назвала овощи, выращивание которых в зоне риска из-за глобального потепления
28 сiчня, 17:20
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
28 сiчня, 14:42
У Києві завтра очікується потепління до +2 градусів
Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
5 сiчня, 14:25
Вчені взяли воду на аналіз у багатьох озерах світу та виявили, що вона швидко нагрівається
Глобальне потепління загрожує озерам: вчені попереджають закипання водойм
18 вересня, 2024, 06:09

Новини

Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу
Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу
Київ: Hyundai врізався в маршрутку, у крові водія виявлено високий рівень алкоголю
Київ: Hyundai врізався в маршрутку, у крові водія виявлено високий рівень алкоголю
У столиці значно погіршилась якість повітря
У столиці значно погіршилась якість повітря
Атака шахедів на Київщину: з’явилися фото наслідків
Атака шахедів на Київщину: з’явилися фото наслідків
У Києві 22-23 лютого відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 22-23 лютого відбудуться продуктові ярмарки: адреси
На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про стійкість українців під час війни
На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про стійкість українців під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
33K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?
29K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua