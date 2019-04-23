Водіїв попереджають про обмеження руху на Столичному шосе



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Київавтодор проводитиме ремонт асфальтобетонного покриття

З вечора середи, 24 квітня, до ранку четверга, 25 квітня, буде частково обмежено рух транспорту на Столичному шосе. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 20.00 год. 24 квітня до 07.00 год. 25 квітня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на Столичному шосе буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт на ділянці від р. Либідь до зупинки «Цементний завод» у напрямку просп. Науки», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай

Нагадаємо, на Південному мосту зараз здійснюється капремонт деформаційних швів, міст Метро через Дніпро – також у процесі капремонту, на мосту через Русанівську протоку здійснюють підсилення конструкцій, монтаж тротуарів та підсилення прогонових споруд. Також цьогоріч планується капремонт Борщагівського шляхопроводу, проводиться реконструкція Шулявського шляхопроводу та будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.