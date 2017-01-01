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    Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва

    Майже годину був паралізований рух громадського транспорту на вулиці Володимирській
    Сьогодні ввечері у центрі Києва біля Софійської площі, де походить святкування Різдва, стався прикрий інцидент. Водій автомобіля «Мазда»  паралізував рух на вулиці Володимирській, невдало припаркував свою машину та пішов у справах. [GALLERY_BLOCK] Як повідомив кореспондент «Главкома», майже годину був
    • Вчора, 20:09
    • Розсилка

    Майже годину був паралізований рух громадського транспорту на вулиці Володимирській

    Сьогодні ввечері у центрі Києва біля Софійської площі, де походить святкування Різдва, стався прикрий інцидент. Водій автомобіля «Мазда»  паралізував рух на вулиці Володимирській, невдало припаркував свою машину та пішов у справах.

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    Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва
    Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва
    Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва

    Як повідомив кореспондент «Главкома», майже годину був паралізований рух громадського транспорту на Володимирській, а ведучі свята змушені були брати активну участь у пошуках горе-водія.

    Наразі водій знайшовся та рух транспорту біля Софіївської площі вже відновлено.

     

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