Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва

Майже годину був паралізований рух громадського транспорту на вулиці Володимирській

Сьогодні ввечері у центрі Києва біля Софійської площі, де походить святкування Різдва, стався прикрий інцидент. Водій автомобіля «Мазда» паралізував рух на вулиці Володимирській, невдало припаркував свою машину та пішов у справах. [GALLERY_BLOCK] Як повідомив кореспондент «Главкома», майже годину був



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Майже годину був паралізований рух громадського транспорту на вулиці Володимирській

Сьогодні ввечері у центрі Києва біля Софійської площі, де походить святкування Різдва, стався прикрий інцидент. Водій автомобіля «Мазда» паралізував рух на вулиці Володимирській, невдало припаркував свою машину та пішов у справах.

Як повідомив кореспондент «Главкома», майже годину був паралізований рух громадського транспорту на Володимирській, а ведучі свята змушені були брати активну участь у пошуках горе-водія.

Наразі водій знайшовся та рух транспорту біля Софіївської площі вже відновлено.