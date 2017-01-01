Водій «Мазди» паралізував рух у середмісті столиці, де йде святкування Різдва
- Вчора, 20:09
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Майже годину був паралізований рух громадського транспорту на вулиці Володимирській
Сьогодні ввечері у центрі Києва біля Софійської площі, де походить святкування Різдва, стався прикрий інцидент. Водій автомобіля «Мазда» паралізував рух на вулиці Володимирській, невдало припаркував свою машину та пішов у справах.
Як повідомив кореспондент «Главкома», майже годину був паралізований рух громадського транспорту на Володимирській, а ведучі свята змушені були брати активну участь у пошуках горе-водія.
Наразі водій знайшовся та рух транспорту біля Софіївської площі вже відновлено.