Команда Омельченка підкуповує виборців прогулянками по Дніпру (фото)



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Ольга Травенікова йде на вибори до Київради під номером 2 по 4 округу (Деснянський район) в команді Олександра Омельченка Фото: Ольга Травенікова, Facebook

Кандидати в депутати пропонують киянам безкоштовні розваги

Команда кандидата в мери Києва Олександра Омельченка та кандидат в депутати Київради від партії «Єдність» Ольга Травенікова в рамках передвиборчої кампанії пропонують жителям Лісового масиву безкоштовні прогулянки на катері по Дніпру.

Відповідні оголошення з’явилися на Лісовому масиві, повідомляє APnews.

Прогулянка запланована на неділю, 11 жовтня. Як зазначається у брошурі, квиток безкоштовний, проте кількість місць обмежена і записуватися потрібно завчасно.





Травенікова йде на вибори до Київради під номером 2 по 4 округу (Деснянський район) в команді Олександра Омельченка.

Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.