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    Команда Омельченка підкуповує виборців прогулянками по Дніпру (фото)

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    Ольга&nbsp;Травенікова йде на вибори до Київради під номером 2 по 4 округу (Деснянський район) в команді Олександра Омельченка - Команда Омельченка підкуповує виборців прогулянками по Дніпру (фото)
    Ольга Травенікова йде на вибори до Київради під номером 2 по 4 округу (Деснянський район) в команді Олександра Омельченка
    Фото: Ольга Травенікова, Facebook

    Кандидати в депутати пропонують киянам безкоштовні розваги

    Команда кандидата в мери Києва Олександра Омельченка та кандидат в депутати Київради від партії «Єдність» Ольга Травенікова в рамках передвиборчої кампанії пропонують жителям Лісового масиву безкоштовні прогулянки на катері по Дніпру.

    Відповідні оголошення з’явилися на Лісовому масиві, повідомляє APnews.

    Прогулянка запланована на неділю, 11 жовтня. Як зазначається у брошурі, квиток безкоштовний, проте кількість місць обмежена і записуватися потрібно завчасно.


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    Травенікова йде на вибори до Київради під номером 2 по 4 округу (Деснянський район) в команді Олександра Омельченка.

    Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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