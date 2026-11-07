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187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026
Ситуація на фронті 6 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 7 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного та 47 авіаційних ударів – скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5405 дронів-камікадзе та здійснив 1897 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 31 окупанта, 21 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 22 укриття ворога. Пошкоджено 10 одиниць автомобільної техніки, три спеціальні засоби, вісім пунктів управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 147 укриттів противника. Знищено або подавлено 283 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти завдали чотирьох авіаударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснили 110 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Козачої Лопані, Радьківки, Охрімівки та в районі:

  • Вовчанська
  • Цегельного
  • Вовчанських Хуторів
187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік Лиману та в районі Колодязів.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися у напрямку Пискунівки, Миколаївки та в районі Озерного.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник провів одну штурмову дію, атакуючи у бік Миколаївки.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Вільного та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя. Одне боєзіткнення триває. 

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив вісім атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

  • Нового Донбасу
  • Новогришиного
  • Молодецького
  • у бік Добропілля, Сергіївки, Новопідгородного 
187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Косівцевого та поблизу Добропілля й Малої Токмачки.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели дві штурмові дії, атакуючи у бік Новопавлівки та Лук'янівського.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1718-й день повномасштабної війни.

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Теги: Генштаб Покровськ Слов’янськ укриття окупанти Костянтинівка Лиман

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