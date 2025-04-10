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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Києвом і Одесою на великодні свята

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Києвом і Одесою на великодні свята
Призначено додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою
фото з відкритих джерел

Потяг курсуватиме 18 та 21 квітня

На період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 КиївОдеса – Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрзалізницю.

Потяг курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі. З Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку – з Одеси – відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

«Поїзд стане у пригоді не лише жителям столиці та Одеси, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина – передбачено зупинки на даних станціях. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці»,  на сайті та в залізничних касах», – йдеться у повідомленні.

Також до Великодня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Львів. Повідомляється, що 18 квітня між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий поїзд. Призначено ще один швидкий фірмовий поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ.

До слова, п'ять нових пасажирських вагонів СВ поповнили поїзди «Укрзалізниці». Вагони побудовано Крюківським вагонобудівним заводом в межах державного замовлення на 66 пасажирських спальних вагонів. 

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Теги: Укрзалізниця Київ Одеса

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