У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)

Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення

На місцях виявлення боєприпасів працювали сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України

На Київщині та в столиці виявлено боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Повідомляється, що на будівельному майданчику в селі Гатне, що на Київщині, робітники натрапили на артилерійський снаряд калібру 107 мм. А у столиці, в Голосіївському районі, під час прогулянки в парку «Феофанія» чоловік помітив дві мінометні міни калібру 50 мм.

На Київщині та в столиці виявлено боєприпаси часів Другої світової війни фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

«На місцях працювали сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України. Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали громадян не ризикувати своїм життям й у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером «101».

Нагадаємо, нещодавно у селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку. Фахівці ідентифікували небезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.