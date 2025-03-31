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У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)
Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

На місцях виявлення боєприпасів працювали сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України

На Київщині та в столиці виявлено боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України. 

Повідомляється, що на будівельному майданчику в селі Гатне, що на Київщині, робітники натрапили на артилерійський снаряд калібру 107 мм. А у столиці, в Голосіївському районі, під час прогулянки в парку «Феофанія» чоловік помітив дві мінометні міни калібру 50 мм.

На Київщині та в столиці виявлено боєприпаси часів Другої світової війни
На Київщині та в столиці виявлено боєприпаси часів Другої світової війни
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

«На місцях працювали сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України. Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали громадян не ризикувати своїм життям й у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером «101». 

Нагадаємо, нещодавно у селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку. Фахівці ідентифікували небезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. 

Теги: боєприпаси чоловік Київ Київщина Друга світова війна

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