Встановлено особи злодіїв, які пограбували відвідувачів супермаркету в Києві



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У «Сільпо» вжили низку заходів для безпеки відвідувачів

Завдяки відеоматеріалам, переданим службою безпеки мережі супермаркетів «Сільпо» до правоохоронців, поліція зафіксувала ряд крадіжок особистих речей гостей на території магазину «Сільпо» в ТРЦ «Гулівер» 8 лютого: два мобільних телефони у різних людей. Особи, що вчинили ці злочини, встановлені. Про це повідомила «Главкому» прес-служба «Сільпо» у відповідь на публікацію щодо низки пограбувань у супермаркеті.

Про крадіжки у «Сільпо» повідомив у поліцію і адміністрації магазину один із покупців.

«Крім цього, працівники поліції знайшли на території магазину гаманець, про крадіжку якого також повідомив нам гість. Проте, на жаль, встановити осіб, причетних до даного злочину, по відеонагляду не вдалося. Поліція продовжує пошуки злодія. Людина, яку постраждалий сприйняв за злочинця (фото розповсюдилось у соцмережі), не має жодного стосунку до крадіжки. Поліція затримала цього чоловіка за заявою постраждалого, допитала і відпустила. Жодних обвинувачень йому не висунуто», - інформують у прес-службі «Сільпо».

Крім того у мережі супермаркету додали, що слідчі дії поліції та служби безпеки в магазині, а також ретельне вивчення відео з камер спостереження не підтвердили причетність охорони до співпраці зі злочинцями або приховування злочину на території магазину.

Прес-служба «Сільпо» повідомила, що для безпеки відвідувачів вжито наступних заходів:

провели додатковий інструктаж щодо запобігання крадіжок речей гостей;

провели навчання з працівниками охорони, як виявляти осіб, які можуть бути причетні до крадіжок особистих речей;

провели зустрічі з керівництвом СБ ТРЦ «Гулівер» щодо оперативного обміну інформацією про підозрілих осіб для контролю і недопущення неправомірних дій даними особами.

Зазначається, що адміністрація «Сільпо» продовжує активно допомагати слідству, аби якомога скоріше розкрити цей злочин.

Як повідомлялося, у соцмережі з'явилося повідомлення киян, що у супермаркеті «Сільпо» у ТРЦ «Гуллівер» кілька днів зловмисники грабують відвідувачів. Свідки навіть оприлюднили фото підозрюваного у крадіжках.