Вздовж залізниці в Києві горів трав’яний настил



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Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

У неділю, 1 вересня на вул. Бориспільській, 17 у Дарницькому районі столиці горів трав’яний настил. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:18.

На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території вздовж залізничного полотна горів трав’яний настил на площі 3 га.

О 16:45 пожежа була ліквідована.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що до 2 вересня у Києві та області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.