Вздовж залізниці в Києві горів трав’яний настил
Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу
У неділю, 1 вересня на вул. Бориспільській, 17 у Дарницькому районі столиці горів трав’яний настил. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:18.
На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території вздовж залізничного полотна горів трав’яний настил на площі 3 га.
О 16:45 пожежа була ліквідована.
Причини виникнення пожежі з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що до 2 вересня у Києві та області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.