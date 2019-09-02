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    Вздовж залізниці в Києві горів трав’яний настил

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    Вздовж залізниці в Києві горів трав’яний настил

    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

    У неділю, 1 вересня на вул. Бориспільській, 17 у Дарницькому районі столиці горів трав’яний настил. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:18.

    На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території вздовж залізничного полотна горів трав’яний настил на площі 3 га.

    О 16:45 пожежа була ліквідована.

    Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що до 2 вересня у Києві та області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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