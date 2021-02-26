Київські митники виявили посилку з психотропами (фото)

Із Кіпру до Льовав прямувала бандероль із забороненими речовинами

Київська митниця затримала міжнародне відправлення з психотропними засобами.

Медичні препарати з вмістом психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, київські митники виявили під час перевірки міжнародної бандеролі, яка прямувала на адресу мешканця Львова з Кіпру. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Відповідно до українського законодавства, речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях. Тому такі препарати підлягають затриманню і вилученню.

360 таблеток препаратів, що були виявлені в міжнародному відправленні, і які містять психотропну речовину альпразолам, митниками вилучено.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Як повідомлялося, у лютому цього року в міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники двічі вилучали у пасажирів багаж із медичним препаратом «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком. Перший раз громадянин Кувейту вивозив цей лікарський засіб до Стамбула. Наступного разу вже інший громадянин Кувейту переміщував препарат до Дубая.

Крім того, київські митники виявили в жіночих кросівках, що прямували в експресвідправленні з американського Брукліна до українського Харкова, схованку з амфетаміном.