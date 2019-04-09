«Я люблю тебе, ж…». Епатажний київський бізнесмен запрошує на концерт «не для всіх»



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Концерт Бенду Олександра Меламуда відбудеться в Театрі оперети

Епатажний київський бізнесмен Олександр Меламуд запрошує на концерт свого Бенду «Я люблю тебе, ж…».

Талановита команда під керівництвом піаніста-віртуоза Андрія Соловйова виступить 23 квітня в столичному Театрі оперети. Квитки вже надійшли в продаж.

Сам Меламуд каже, що концерт його Бенду - не для всіх, а лише для любителів якісної музики та гумору. На глядача чекає, в першу чергу, першокласна музика, незвичайний мікс класики і джазу. Тексти пісень - з гумором, глибоким змістом, а іноді хуліганські на межі фолу. Саме ж дійство виходить за рамки звичайного концерту, нагадуючи моноспектакль: Меламуд декламує вірші і спілкується з публікою.

Нагадаємо, менш ніж за рік Олександр Меламуд встиг зарекомендувати себе як талановитий продюсер антрепризного театру свого імені. Його театральні постановки «Серенада Сонячної Долини» і «Дракон» щоразу збирають повні зали в Києві і регіонах країни. Мюзикл, де беруть участь знамениті артисти (Ольга Сумська, Володимир Горянський, Олексій Вертинський, Віталій Борисюк, Мирослава Филлипович, Аліса Діалло і Олександр Меламуд), вже встигли назвати кращим спектаклем року, а казку для дорослих «Дракон» за участю Володимира Горянського, Максима Максимюка, Олександра Меламуда, Олексія Суханова, Дмитра Ступки, Андрія Джеджули і Мирослави Филлипович) назвали найскандальнішим спектаклем року.

Концерт «Я люблю тебе, ж…», судячи з усього, має лише примножити успіх свого продюсера, виконавця і композитора Олександра Меламуда.