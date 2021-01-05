П’янючий водій катався по Контрактовій площі і ледь не позбивав людей (відео)

Небайдужі громадяни зупинил водія та викликали поліцію

У понеділок, 4 січня, близько 18 години на Контрактовій площі сталася надзвичайна подія.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, п’янючий водій Ford катався по площі та мало не позбивав людей.

Небайдужі громадяни викликали поліцію і попросили хлопців із Нацгвардії, щоб його трохи затримали, поки їде поліція.

За словами очевидців, водій не розумів абсолютно нічого: ні де знаходиться, ні з ким, ні в якому стані.

Нагадаємо, Контрактова площа є пішохідною зоною. Зараз на ній одна з новорічних локацій Києва з ялинкою, ковзанкою та льодовими гірками.