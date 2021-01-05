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    П’янючий водій катався по Контрактовій площі і ледь не позбивав людей (відео)

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    До приїзду поліції водія тримали нацгвардійці - П’янючий водій катався по Контрактовій площі і ледь не позбивав людей (відео)
    До приїзду поліції водія тримали нацгвардійці
    Фото: скріншот відео

    Небайдужі громадяни зупинил водія та викликали поліцію

    У понеділок, 4 січня, близько 18 години на Контрактовій площі сталася надзвичайна подія.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, п’янючий водій Ford катався по площі та мало не позбивав людей.

    Небайдужі громадяни викликали поліцію і попросили хлопців із Нацгвардії, щоб його трохи затримали, поки їде поліція.

    За словами очевидців, водій не розумів абсолютно нічого: ні де знаходиться, ні з ким, ні в якому стані.

    Нагадаємо, Контрактова площа є пішохідною зоною. Зараз на ній одна з новорічних локацій Києва з ялинкою, ковзанкою та льодовими гірками.

    Теги: Київ Контрактова площа водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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