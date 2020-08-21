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    Лікарні Києва заповнені хворими на коронавірус: майже сотня пацієнтів – «важкі»

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    Частина хворих на коронавірус перебувають під апаратами штучної вентиляції легень - Лікарні Києва заповнені хворими на коронавірус: майже сотня пацієнтів – «важкі»
    Частина хворих на коронавірус перебувають під апаратами штучної вентиляції легень

    У Києві зростає кількість хворих на Covid-19, що потребують госпіталізації

    Станом на сьогодні, 21 серпня, у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на Covid-19, у тому числі 18 дітей. 92 пацієнти - у важкому стані. 8 - під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 51 киян. А хворих на пневмонію тільки минулої доби госпіталізували 99. Всього у лікарнях таких пацієнтів - майже 700», - зазначив Кличко.

    За словами мера, на сьогодні лікарні першої хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на Covid-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені медикаментами, мають все необхідне для лікування таких пацієнтів обладнання.

    «Місто оперативно ухвалює необхідні рішення відповідно до епідеміологічної ситуації. Але хочу наголосити: чи упередимо стрімке розповсюдження вірусу, щоб зберегти здоров'я людей і не повернутися до суворих обмежень, – залежить від кожного з нас. Елементарні правила мають стати звичкою. Бо ми, на жаль, живемо в новій реальності. Не тільки Україна. Не складно користуватися захисною маскою, часто мити руки та обробляти їх антисептиком. Дотримуватися соціальної дистанції. Пам'ятайте про це!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.

    Крім того, у Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію.

    Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус. У разі подальшого зростання захворюваності, забирати до лікарень будуть лише тяжко хворих.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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