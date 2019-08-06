Як у Києві борються з небезпечною амброзією (фото)



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Амброзію викошують перед початком цвітіння

Є кілька ефективних способів у боротьбі із амброзією

Серпень - початок цвітіння амброзії, яка викликає сильну алергічну реакцію у великої кількості людей.

Районні підприємства по утриманню зелених насаджень та лісопаркові господарства Києва чи не щодня обходять балансові території з метою виявлення амброзії та вжиття відповідних заходів по її знешкодженню. Про це повідомляє пресслужба «Київзеленбуду».

Є кілька ефективних способів у боротьбі із амброзією: скошування, виривання з коренем та обробка території, де росте алерген, спеціальним препаратом «Стоп-амброзія».

«Виривання рослин з коренем, звісно, є чи не найдієвішим способом, проте на великих територіях це зробити занадто складно. Тож на великих площах проводять систематичне викошування. Найкраще викошувати амброзію безпосередньо перед початком цвітіння, коли суцвіття вже є, проте ще не розкрилися, тобто у період середина липня-початок серпня», - розповіли «зеленбудівці».

Також для знищення амброзії використовують препарат із лаконічною назвою «Стоп-амброзія», виготовлений на основі природного мінералу Бішофіту. «При потраплянні на листя рослини-алергену проникає всередину та змушує її в’янути. Якщо провести обробку на початку цвітіння, то рослина стає неалергенною і нефертильною, тобто її насіння не здатне розмножуватись. Препарат можна використовувати у населених пунктах, оскільки він безпечний для людей та тварин», - повідомили у «Київзеленбуді».

Очищені від амброзії ділянки районні КП УЗН та ЛПГ засівають газонними травами, які утворюють щільну дернину та відповідно перешкоджають поширенню шкідливої рослини.

Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання. «Якщо використовувати цей метод в Києві, то через п'ять років ми забудемо про проблему з амброзією. На один гектар потрібно буде витратити всього 300 гривень. В Києві її максимум 20 гектарів. Це набагато дешевше, ніж косити її косарками», - розповів директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

У Києві створено карту територій, де були вжиті заходи із знищення карантинних бур’янів.

Амброзія - один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.