Катар зацікавився українським сміттям



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Протягом останніх п’яти років компанія Nebras Power започаткувала енергетичні проєкти у Нідерландах, Йорданії, Індонезії

Представники катарської компанії Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах із виробництва енергії, і голова Держенергоефективності України Сергій Савчук обговорили інвестиційний потенціал «чистої» енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні.

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів зустріч із представниками катарської компанії Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах із виробництва енергії, зокрема з поновлюваних джерел.

Про це повідомила пресслужба урядового порталу.

Вони обговорили інвестиційний потенціал «чистої» енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні.

Зазначено, що протягом останніх п’яти років компанія Nebras Power започаткувала енергетичні проєкти загальною потужністю приблизно 4,8 ГВт у таких країнах, як Нідерланди, Йорданія, Індонезія тощо.

«Особливу увагу сторони звернули на перспективи розвитку сфери виробництва рідкого біопалива, біогазу, а також енергії зі сміття. Також Савчук ознайомив представників компанії з Інвестиційною інтерактивною картою України UAMAP», – додали у пресслужбі.

За підсумками зустрічі сторони домовилися опрацювати пріоритетні напрями співпраці двох країн, а також потенційні проєкти у зазначених сферах.

Як повідомлялося, Київ матиме власний регіональний план управління відходами, що відображатиме всі проблемні аспекти поводження з відходами та дорожню карту для їх вирішення.