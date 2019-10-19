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    Економіка та фінанси

    Катар зацікавився українським сміттям

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    Катар зацікавився українським сміттям

    Протягом останніх п’яти років компанія Nebras Power започаткувала енергетичні проєкти у Нідерландах, Йорданії, Індонезії

    Представники катарської компанії Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах із виробництва енергії, і голова Держенергоефективності України Сергій Савчук обговорили інвестиційний потенціал «чистої» енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні.

    Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів зустріч із представниками катарської компанії Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах із виробництва енергії, зокрема з поновлюваних джерел.

    Про це повідомила пресслужба урядового порталу.

    Вони обговорили інвестиційний потенціал «чистої» енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні.

    Зазначено, що протягом останніх п’яти років компанія Nebras Power започаткувала енергетичні проєкти загальною потужністю приблизно 4,8 ГВт у таких країнах, як Нідерланди, Йорданія, Індонезія тощо.

    «Особливу увагу сторони звернули на перспективи розвитку сфери виробництва рідкого біопалива, біогазу, а також енергії зі сміття. Також Савчук ознайомив представників компанії з Інвестиційною інтерактивною картою України UAMAP», – додали у пресслужбі.

    За підсумками зустрічі сторони домовилися опрацювати пріоритетні напрями співпраці двох країн, а також потенційні проєкти у зазначених сферах.

    Як повідомлялося, Київ матиме власний регіональний план управління відходами, що відображатиме всі проблемні аспекти поводження з відходами та дорожню карту для їх вирішення.

    Київ сміття Катар
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