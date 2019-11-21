Які професії для навчання обирають безробітні кияни: найпопулярніші спеціальності



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Серед найпопулярніших є професія кухаря

З початку року професійне навчання за сприянням служби зайнятості пройшли понад 1,2 тисячі зареєстрованих безробітних киян

Найпопулярнішими напрямками навчання серед безробітних киян за робітничими професіями є кравці, кухарі та водії.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Професійне навчання є одним з інструментів активної політики служби зайнятості на ринку праці. Кожній людині, яка звернулася до служби у пошуках роботи і не може працевлаштуватися за спеціальністю, фахівці пропонують підвищити професійний рівень за освітою чи досвідом роботи або пройти підготовку за іншою професією», - зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

За його словами, для цього є відповідна навчальна база - Київський міський центр зайнятості має угоди з провідними закладами вищої та професійної освіти Києва.

Так, з початку року професійне навчання за сприянням служби зайнятості пройшли понад 1,2 тисячі зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості безробітних громадян. Професійна підготовка та перепідготовка здійснювалась за 7 професіями: кравець, кухар, водій трамваю, кондитер, водій тролейбуса, перукар, водій автотранспортних засобів (категорія «D»), поінформував Білич.

Ще одна можливість підвищити конкурентоспроможність на ринку праці розрахована на громадян, яким виповнилося 45 років і у яких стаж роботи – не менше 15 років. Ваучер на навчання, який дає право на перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації у навчальних закладах, у січні-жовтні 2019 року отримали 19 осіб.

У центрі зайнятості зауважили, що на сьогодні перелік професій, спеціальностей, напрямків підготовки та підвищення кваліфікації за освітою, для навчання за якими може бути виданий ваучер, налічує 53 професії – від бджоляра до фахівця з кібербезпеки.

Крім того, здійснюється підтвердження неформального професійного навчання, визначене законом «Про професійний розвиток працівників».

«Це набуття працівниками професійних знань умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання. Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка», - пояснюють у центрі зайнятості.

Направлення на підтвердження кваліфікації можна отримати у будь-якій філії Київського міського центру зайнятості.

Нині за сприяння КМЦЗ 16 киян вже скористалися такою можливістю та підтвердили свої знання та навички за професією «кухар», додали у відомстві.